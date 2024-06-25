Готовность на 200%. В Беларуси патрулируют воздушные границы

По словам военнослужащего авиационной воинской части, подобные тренировки проводятся регулярно, техника всегда готова выполнить задачи по предназначению. Учитывая воздушную обстановку на границе с сопредельными государствами, экипажи могут подниматься на нескольких боевых машинах в зависимости от количества целей.
— Борты готовятся к вылетам в соответствии с регламентирующими документами для различных видов дежурств, технический состав заранее выполняет осмотр и подготовку техники к вылету, — отметил военнослужащий. — Летчики и техника у нас в боевой готовности на 200% и днем и ночью.