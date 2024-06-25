В Польше рассказали, сколько виз выдали белорусам в этом году

Количество виз, выданных Польшей, в этом году уменьшилось не только для белорусов. Например, украинцы получили их чуть более 47 тыс. (год назад — более 107 тыс.).
В целом польский МИД отмечает, что снижение составляет от 50 до 90% по разным типам виз. Так, обычных шенгенских виз за истекший период года гражданам всех стран было выдано чуть более 40 тыс.
Очень значительно сократилась выдача гуманитарных виз. Если в 2020—2023 годах их всего было выдано Польшей около 55 тыс., то в 2024-м — пока только 542.
Для сравнения: за неполных 2,5 года, с 2021-го по 2023-й, Польша выдала белорусам 586 тыс. виз.