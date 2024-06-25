В Польше рассказали, сколько виз выдали белорусам в этом году

На 14 июня 2024 года Польша выдала гражданам Беларуси 32 233 визы. За предыдущий год их было почти 114,6 тыс. Причем, абсолютное большинство разрешений на въезд в этом году — рабочие визы. Об этом со ссылкой на данные польского МИД пишет издание Rzeczpospolita.