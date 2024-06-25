Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины

Россия не против вступления Украины в ЕС, говорил президент Владимир Путин. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он летом 2022 года.