Преподавали из Казахстана будут работать в вузах Южной Кореи

МНВО РК изначально отобрало 17 кандидатов из ведущих педагогических вузов страны. Все они владеют корейским и английским языками, что является важным фактором для успешной интеграции в образовательную систему Южной Кореи. 10 кандидатов были приглашены на интервью в Астане с участием представителей Офиса образования провинции Кёнгидо.