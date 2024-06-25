Стипендию «Болашак» присудили 184 казахстанцам

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ «Болашак» по факту описанных выше нарушений. Недавно в суде Астаны сообщили, что стороны пришли к примирению. Добавим, после того, как скандал получил огласку, в мажилисе предложили создать специальный закон для программы «Болашак».