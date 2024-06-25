Стипендию «Болашак» присудили 184 казахстанцам

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
Решением Республиканской комиссии стипендия «Болашак» присуждена 184 казахстанцам. Они пройдут обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих вузах мира.
Также на заседании Комиссии рассмотрен вопрос прохождения отечественными учеными научных стажировок в ведущих мировых научных центрах. Государственный советник подчеркнул, что данная инициатива главы государства направлена на стимулирование развития казахстанской науки. Ерлан Карин обратил внимание, что при распределении грантов на научные стажировки необходимо в обязательном порядке соблюдать равномерность всех приоритетных направлений отечественной науки. Это касается как гуманитарно-социальных, так и инженерно-технических специальностей.
По итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию процессов конкурсного отбора международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок.
В декабре прошлого года стипендию присудили 167 казахстанцам. Из них 131 человек — в магистратуру, 4 человека — в докторантуру, 32 человек направили на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.
По информации на официальном сайте стипендии «Болашак», цель программы — подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.
Напомним, ранее мы писали о скандале, связанном с программой «Болашак». В конце мая гаранты Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ: по их словам, одна из стипендиаток Валерия Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.
Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ «Болашак» по факту описанных выше нарушений. Недавно в суде Астаны сообщили, что стороны пришли к примирению. Добавим, после того, как скандал получил огласку, в мажилисе предложили создать специальный закон для программы «Болашак».