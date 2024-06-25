Министр обороны Молдовы встретился с начальником штаба обороны армии Румынии

Георгицэ Влад «подтвердил твердую приверженность укреплению обороноспособности» Молдовы, углублению диалога посредством новых проектов и инициатив, направленных на модернизацию Национальной армии, повышение уровня оперативной совместимости между вооруженными силами двух стран «посредством совместного участия в учениях и миссиях, а также повышения национальной устойчивости к гибридным угрозам».