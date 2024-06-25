Министр обороны Молдовы встретился с начальником штаба обороны армии Румынии

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и командующий Национальной армией бригадный генерал Эдуард Оладчук встретились во вторник с начальником штаба обороны армии Румынии генералом Георгицэ Владом, сообщили в министерстве.
Румынский генерал находится в Кишиневе с официальным визитом по приглашению главы Минобороны Молдовы.
Обсуждались аспекты двустороннего сотрудничества в военной сфере и перспектив его активизации, модернизации Национальной армии, участия в миротворческих операциях с международным мандатом, а также ситуации с региональной безопасностью.
«В этом контексте министр обороны Анатолий Носатый подчеркнул постоянную поддержку румынским правительством реформы оборонного сектора нашей страны, отметив, что Румыния была и остается ценным стратегическим партнером для нашей страны».
Георгицэ Влад «подтвердил твердую приверженность укреплению обороноспособности» Молдовы, углублению диалога посредством новых проектов и инициатив, направленных на модернизацию Национальной армии, повышение уровня оперативной совместимости между вооруженными силами двух стран «посредством совместного участия в учениях и миссиях, а также повышения национальной устойчивости к гибридным угрозам».
Стороны также рассмотрели результаты деятельности совместной молдавско-румынской комиссии в сфере обороны и участие молдавских и румынских военных в двусторонних и многонациональных учениях.
Также сегодня румынская делегация провела рабочие встречи со специалистами подразделений Главного штаба Национальной армии.
В ближайшие дни генерал Георгицэ Влад проведет встречи в администрации президента и в парламенте Молдовы.
Визит официальной румынской делегации в Кишинев проходит