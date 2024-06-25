Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

По данным СМИ, эту информацию подтвердил президент республики Александр Вучич, указав, что сумма «в общих чертах точная» и соответствует показателям за два-три года. Он указал, что Белград не оказывает военную помощь Москве или Киеву, но у него есть множество контрактов с Вашингтоном, Мадридом, Прагой и другими государствами, и «то, что они потом делают с оружием, — их дело».