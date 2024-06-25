В Думе призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и Краснодарском крае

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») призвал власти Севастополя и Краснодарского края закрыть пляжи и другие места скопления людей, расположенные неподалеку от стратегических и военных объектов. С соответствующим предложением он обратился к губернаторам регионов — Михаилу Развожаеву и Вениамину Кондратьеву, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.