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В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом из Чусового

Дмитрий Кашин погиб 9 июня при выполнении боевых задач.

Источник: Комсомольская правда

В Чусовом Пермского края простились с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Дмитрием Кашиным. Похороны прошли сегодня, 25 июня. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава городского округа Сергей Белов.

Дмитрий родился 26 апреля 1980 года в Чусовом. После начала СВО мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону боевых действий. Погиб 9 июня этого года при выполнении специальных задач. За проявленный героизм и мужество посмертно награжден Орденом Мужества.