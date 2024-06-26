В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом из Чусового

В Чусовом Пермского края простились с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Дмитрием Кашиным. Похороны прошли сегодня, 25 июня. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава городского округа Сергей Белов.
Дмитрий родился 26 апреля 1980 года в Чусовом. После начала СВО мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону боевых действий. Погиб 9 июня этого года при выполнении специальных задач. За проявленный героизм и мужество посмертно награжден Орденом Мужества.