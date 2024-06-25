В Люксембурге прошли переговоры с Молдавией о ее вступлении в ЕС

Конференция по вопросам вступления Украины в Евросоюз также прошла в Люксембурге. На встрече Аджа Лябиб обозначила задачи для дальнейшего обсуждения с властями страны. В их числе судебная реформа, борьба с коррупцией и снижение уровня дискриминации лиц, относящихся к меньшинствам.