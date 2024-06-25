В Люксембурге прошли переговоры с Молдавией о ее вступлении в ЕС

«Мы ожидаем от Молдавии как будущего государства—члена ЕС, что вы присоединитесь к нашим ценностям: уважению человеческого достоинства, свободе, демократии, равенству, правовому государству, уважению прав человека, в частности прав людей, принадлежащих к меньшинствам», — сказала глава МИД Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, Аджа Лябиб (трансляция опубликована на сайте Совета ЕС).
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter) написала, что «предстоящий путь вступления в ЕС будет трудным». Она также сообщила, что переговоры должны подготовить кандидатов к обязанностям стран—членов союза.
Президент Молдавии Майя Санду в соцсети X заявила, что «будущее страны — внутри европейской семьи». Она также поздравила граждан Украины с официальным стартом переговоров.
Конференция по вопросам вступления Украины в Евросоюз также прошла в Люксембурге. На встрече Аджа Лябиб обозначила задачи для дальнейшего обсуждения с властями страны. В их числе судебная реформа, борьба с коррупцией и снижение уровня дискриминации лиц, относящихся к меньшинствам.
Молдавия и Украина получили статусы стран—кандидатов на членство в июне 2022 года. 21 июня Совет ЕС объявил о готовности начать переговоры с обеими странами об их вступлении в союз.