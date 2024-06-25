CNN узнал о планах США отменить запрет на военных подрядчиков на Украине

Дискуссия вокруг потенциальной отправки западных войск на Украину обострилась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил этого в конце февраля. Позже он назвал два условия для этого — прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. В июне Байден говорил, что США не будут отправлять своих солдат воевать за Украину.