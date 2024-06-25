Песков назвал абсурдным заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ

25 июня палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В пресс-службе аппарата СБ РФ назвали это решение ничтожным «сотрясанием воздуха». 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.