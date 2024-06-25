Лавров сообщил о решении БРИКС «взять паузу» по вопросу вступления новых членов

«Подавляющим большинством голосов в “десятке” решено взять паузу с новыми членами, чтобы “переварить” вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — приводятся слова министра на сайте российского МИДа.
Лавров уточнил, что параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров — «ступеней», которые странам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС.
«Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — заверил он.
21 июня агентство Bloomberg сообщало, что расширение БРИКС превратит объединение в сильный противовес блоку G7. По мнению аналитиков агентства, расширение объединения пока является в большей степени политическим, чем экономическим. При этом они считают, что присоединение крупных производителей ископаемого топлива может дать БРИКС возможность бросить еще более серьезный вызов доминированию доллара в торговле нефтью и газом.
До этого, 14 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС. По его словам, на авансцену мировой политики выходят страны Глобального Юга, Востока, Африки и Латинской Америки. Также президент указал на растущий интерес к формату БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.