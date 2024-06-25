Лавров сообщил о решении БРИКС «взять паузу» по вопросу вступления новых членов

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.