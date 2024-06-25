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Глава Пентагона Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Белоусовым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, заявил 25 июня пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Источник: AP 2023

«Министр Остин переговорил сегодня по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне [продолжающейся спецоперации России на Украине]», ― сказал спикер в ходе брифинга.

Как отметил Райдер, последние переговоры российского и американского министров обороны состоялись 15 марта прошлого года. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что коммуникация между министрами состоялась по инициативе американской стороны.

В ноябре прошлого года Ллойд Остин заявил о крайне важной роли сохранения прямой связи с занимавшим на тот момент пост министра обороны России Сергеем Шойгу в разрешении кризисных ситуаций.

При этом 21 июня текущего года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.