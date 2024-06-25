Глава Пентагона Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Белоусовым

При этом 21 июня текущего года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет.