Глава Пентагона Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Белоусовым

«Министр Остин переговорил сегодня по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне [продолжающейся спецоперации России на Украине]», ― сказал спикер в ходе брифинга.
Как отметил Райдер, последние переговоры российского и американского министров обороны состоялись 15 марта прошлого года. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что коммуникация между министрами состоялась по инициативе американской стороны.
В ноябре прошлого года Ллойд Остин заявил о крайне важной роли сохранения прямой связи с занимавшим на тот момент пост министра обороны России Сергеем Шойгу в разрешении кризисных ситуаций.
При этом 21 июня текущего года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.