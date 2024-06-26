Премьер Молдавии предложил СМИ рассказывать о плюсах ЕС «с утра до вечера»

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«СМИ в Молдавии должны с утра и до вечера объяснять обществу страны, каковы преимущества и что должно делать общество, чтобы быть уверенными, что к 2030 году мы будем готовы к вступлению в ЕС», — заявил Речан, отвечая на вопрос, есть ли у властей план Б на случай, если провалится референдум по европейской интеграции.
Он отметил, что хочет смотреть на референдум с оптимизмом, поскольку знает, сколько труда было приложено для процесса евроинтеграции страны.
«Мы все, как общество, должны приложить усилия, чтобы построить ЕС дома — условия труда, условия жизни, медицина, социальные услуги — так мы сможем сделать Молдавию частью ЕС», — добавил Речан.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.