Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Согласно российской версии, преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.