Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся многочисленными жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель Пентагона.
Он утверждает, что «пляж не был намеченной целью». Собеседник агентства добавил, что Украина «самостоятельна в выборе военных целей».
Согласно российской версии, преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
В МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси, которой, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, был сделан «демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя». В ходе беседы было подчеркнуто, что «США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние».