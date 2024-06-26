Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок оружия ВСУ

Вместе с этим Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о рисках эскалации, в том числе из-за обсуждаемой на Западе возможности использовать поставляемое Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России (за исключением Крыма и новых регионов). «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта?» — задавался вопросом российский президент Владимир Путин.