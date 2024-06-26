Ассанжа доставили в здание суда

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.