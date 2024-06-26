«Вершина позора». В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер в своей колонке в газете Blick.
«Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта», — отметил он.
По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника между Россией и Украиной.
Депутат обратил внимание, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд.
«Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей», — предложил Хеер.
Ранее комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.
В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян.