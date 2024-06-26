Началось слушание по делу Ассанжа

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.