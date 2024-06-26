Ассанж признал себя виновным в шпионаже в рамках сделки со следствием

CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на 62 месяца (пять лет и два месяца). Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш (около пяти лет). По словам Стеллы Ассанж, ее муж станет «свободным человеком» только после того, как решение вынесет суд на острове Сайпан.