Бывшего вице-губернатора назначили заместителем министра спорта России

Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на портал правовой информации.
Мгер Гандилян в сентябре 2021 года был назначен вице-губернатором — руководителем представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ.
В Хабаровске Мгер Гандилян бывал нечасто, поскольку сама должность предполагает «выездной» характер работы. Чем именно занимался уже бывший вице-губернатор, было и, скорее всего, останется неизвестным широкой общественности. Единственное о чем говорилось, это об участии Мгера Гандиляна в восстановительных работах в Дебальцево — город в Донецкой Народной Республике, над которым держит шефство Хабаровский край.
Напомним, в мае 2024 годя губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занял пост министра спорта РФ, заменив на этом посту Олега Матыцина.