Бывшего вице-губернатора назначили заместителем министра спорта России

В Хабаровске Мгер Гандилян бывал нечасто, поскольку сама должность предполагает «выездной» характер работы. Чем именно занимался уже бывший вице-губернатор, было и, скорее всего, останется неизвестным широкой общественности. Единственное о чем говорилось, это об участии Мгера Гандиляна в восстановительных работах в Дебальцево — город в Донецкой Народной Республике, над которым держит шефство Хабаровский край.