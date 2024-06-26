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Британский политик обвинил Джонсона в гибели военных на Украине

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил экс-премьера страны Бориса Джонсона в гибели множества военных в конфликте на Украине.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос журналистов, в том числе журналистов издания Times во вторник, какой была бы сделка по миру на Украине, Фарадж назвал приоритетным достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю… Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть», — заявил Фарадж изданию Times.

По данным газеты, Фарадж добавил, что в интересах мира Владимир Зеленский должен переосмыслить свои амбиции.

«Это его выбор (Зеленского- ред.). Никто совершенно не говорит о мире, все говорят о “победе Украины”… Я к этому отношусь скептически», — цитирует газета Фараджа.

Лидер партии Reform UK ранее в соцсети Х назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.

Ранее Фарадж уже заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Британский политик также заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.