Отвечая на вопрос журналистов, в том числе журналистов издания Times во вторник, какой была бы сделка по миру на Украине, Фарадж назвал приоритетным достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.
По данным газеты, Фарадж добавил, что в интересах мира Владимир Зеленский должен переосмыслить свои амбиции.
«Это его выбор (Зеленского- ред.). Никто совершенно не говорит о мире, все говорят о “победе Украины”… Я к этому отношусь скептически», — цитирует газета Фараджа.
Лидер партии Reform UK ранее в соцсети Х назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.
Ранее Фарадж уже заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Британский политик также заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.