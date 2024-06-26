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Об итогах, планах и задачах. Губернатор отчитался о работе правительства

Глава региона отметил достижения, развитие территории в целом и по отраслям, достигнутые цели и указал на поставленные задачи на 2024 год.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Виталий Хоценко рассказал депутатам Законодательного собрания о результатах деятельности правительства Омской области в 2023 году.

Глава региона отметил достижения, развитие территории в целом и по отраслям, достигнутые цели и указал на поставленные задачи на 2024 год.

Стратегические направления

Губернатор начал со стратегических направлений, которые ориентированы на выполнение установок федерального центра и президента.

— Благодарю нашего президента В. В. Путина за определённые им цели развития России до 2036 года, охватывающие все ключевые сферы экономики и жизни. Теперь наша задача — их достигнуть, обеспечив соответствующий вклад региона в общий результат страны, — сказал Виталий Хоценко.

В 2023 году Омская область принимала участие в 12 нацпроектах с финансовым обеспечением в 27 млрд руб., из них около 19 млрд — средства федерального бюджета. Губернатор видит в нацпроектах ресурс для долгосрочного развития, регион должен стать участником буквально каждого из них, в том числе новых пяти, которые анонсировал президент в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Несмотря на сложности, темпы роста показывают хорошую динамику, по некоторым отраслям превышающую среднероссийский уровень. В 2023 году обрабатывающие производства приросли на 5%, это на 3,5% выше, чем в среднем по России.

— Мы перешагнули важный рубеж — объём валового регионального продукта превысил один триллион рублей, — указал губернатор.

Значительный рост обеспечила промышленная отрасль: в Омской области пошли по пути кооперации, в реестр Минпромторга РФ включены один межрегиональный и девять региональных промышленных кластеров.

Аграрный регион

Омская область — это сельское хозяйство. Объём господдержки АПК в 2023 году составил 4 млрд руб. Была расширена территория пашни, засеяно 120 тыс. га новых сельхозугодий, прирост составил почти 6% к 2022 году. Пусть аграрии рекорда по урожаю и не установили, но в закромах региона имеются значительные запасы. Тем более, что показали омские аграрии себя рачительными хозяевами, застраховав посевы. Всего застраховано 934 тыс. га — это лучший показатель в стране.

В животноводстве взят курс на развитие молочного скотоводства в северных районах, получателями субсидий на модернизацию ферм стали пять предприятий. В этом году должны были продолжить, однако именно север пострадал от половодья, больше всего — Усть-Ишимский район.

— Прошу министерство сельского хозяйства предусмотреть дополнительную поддержку для аграриев, пострадавших от паводка. Надо помочь им восстановить мощности и вернуться в сельскохозяйственный цикл, — дал поручение губернатор.

Инфраструктурные проекты

Самый долгожданный из инфраструктурных проектов — Красногорский гидроузел.

— Дополнительно привлекли средства федерального бюджета в размере 660 млн руб. Завершить работы по первому этапу строительства объекта планируется в 2026 году, — отметил глава региона.

Виталий Хоценко также сообщил о заключении контракта на разработку проектной документации на строительство второго этапа гидроузла. Получить заключение госэкспертизы планируется до конца 2024 года.

Ещё один проект — строительство нового аэропорта Омск-Фёдоровка. Результат — подписано распоряжение правительства РФ, которое позволяет начать его реализацию в рамках концессионного соглашения с ведущей компанией России «Аэропорты регионов». Дизайн-проект нового аэровокзала выбирали все вместе уже в этом году.

Стройка, дороги

Объём строительных работ в 2023 году составил 127 млрд руб. Весомые результаты достигнуты в жилищном строительстве: введено в эксплуатацию около 750 тыс. кв. м — на 7,2% выше, чем годом ранее. С помощью Фонда развития территорий и региональных мер поддержки восстановили права 116 обманутых дольщиков.

Особое внимание — расселению ветхого и аварийного жилья. В 2023 году новоселье отпраздновали 1204 человека.

— Для каждого из нас важно, чтобы комфортной была и окружающая среда — парки, скверы, площадки. На эти цели было направлено более 1 млрд руб. Благоустроено 109 общественных пространств и 119 дворов, — сообщил губернатор.

В сфере дорожного строительства в 2023 году произошло немало хорошего. Выполнен ремонт 14 дорог в Омске, 35 в муниципалитетах. Объём дорожного фонда вырос почти на рекордные 40% и составил более 21 млрд руб.

Обновлён автопарк — закуплено 164 автобуса разной вместимости. Для Омска приобретено 20 автобусов большого класса, 40 троллейбусов.

Социально-гуманитарная сфера

Демографические показатели характеризуются устойчивой тенденцией к увеличению доли третьих и последующих рождений. Растёт количество многодетных семей, сейчас их в регионе более 33 тыс., в них воспитываются свыше 110 тыс. детей. По итогам 2023-го увеличено значение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 71,8 года.

— Важнейшей задачей остаётся укрепление здоровья омичей, — отметил губернатор.

Вектор — своевременная профилактика; медосмотр и диспансеризацию прошли более 1,1 млн человек, углублённую — около 140 тыс. В регионе идёт реализация программы модернизации сети здравоохранения, провели капремонт 94 учреждений, завершено строительство трёх объектов. Приступили к возведению детского инфекционного стационара. В 2023 году создали 81 ФАП и врачебные амбулатории.

— Одной из главных задач власти была и будет забота о подрастающем поколении, — сказал глава региона.

Построены два новых детских сада на 241 место в п. Иртышском Омского района и в Большеречье. Открыли новые школы в Черлаке и Горьковском. Завершили строительство инженерного лицея в Омске по пр. Космическому.

— Омская область из года в год подтверждает статус культурной столицы Сибири. По итогам 2023 года наш регион занял пятое место среди всех субъектов России по реализации нацпроекта «Культура», — заявил Виталий Хоценко.

Упомянул губернатор такое масштабное событие, как международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Омская область достойно представила своё культурное наследие и туристический потенциал. Развитие этой сферы с богатейшей историей, рекреационными ресурсами, гостиничным фондом выводит регион на орбиту самых привлекательных для туризма и отдыха. Кстати, Омская область входит в топ-30 лучших из них.

Поддержка участников СВО

К безусловным приоритетам в регионе относится работа по поддержке бойцов спецоперации и их семей. Проведена большая работа по актуализации социальных паспортов, введены принципиально новые меры поддержки — установлена льгота по транспортному налогу, субсидируются затраты на газификацию жилья.

12 июня 2023 года был открыт первый в России межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи, инициатором его создания стали национально-культурные и религиозные объединения региона. В 2024 году эта работа продолжена.

— Благодарю всех неравнодушных омичей, волонтёрские организации, депутатов Заксобрания, глав муниципалитетов, коллег из органов власти за единство в вопросах поддержки нашей армии, участников СВО и их семей, — особо подчеркнул Виталий Хоценко.