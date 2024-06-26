Об итогах, планах и задачах. Губернатор отчитался о работе правительства

Омская область — это сельское хозяйство. Объём господдержки АПК в 2023 году составил 4 млрд руб. Была расширена территория пашни, засеяно 120 тыс. га новых сельхозугодий, прирост составил почти 6% к 2022 году. Пусть аграрии рекорда по урожаю и не установили, но в закромах региона имеются значительные запасы. Тем более, что показали омские аграрии себя рачительными хозяевами, застраховав посевы. Всего застраховано 934 тыс. га — это лучший показатель в стране.