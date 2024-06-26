Во Франции призвали Запад отказаться от русофобской истерии

Накануне стало известно, что в МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Уточнялось, что РФ ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 СМИ и медиаоператорам Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Швеции и других государств.