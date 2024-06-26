Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

Во время оглашения приговора судья отметила, что Джулиан Ассанж провел около пяти лет «в одном из самых суровых учреждений» Великобритании — тюрьме Белмарш, и, согласно заявлению обвинения, полученная и опубликованная им секретная информация не привела к жертвам. «Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку тюремного заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку»,—заключила судья. «Вы, похоже, сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», — добавила она.
После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. В ответ он ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов. «Что создало пугающий прецедент, так это обвинение. Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой», — заявили адвокаты журналистам после заседания (цитата по The Guardian).
Защита также сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Джулиан Ассанж «будет продолжать выступать за свободу слова и прозрачность правительства». Адвокат Дженнифер Робинсон поблагодарила правительство Австралии за помощь в заключении сделки: «В частности, я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Энтони Альбанезе за его государственную мудрость и его дипломатию, которые сделали этот результат возможным. Он поднимал вопросы на самом высоком уровне».
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