Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. В ответ он ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов. «Что создало пугающий прецедент, так это обвинение. Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой», — заявили адвокаты журналистам после заседания (цитата по The Guardian).