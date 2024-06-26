ПГРК «Ярс» совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
«Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам», — отметили в минобороны.
Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».
Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.