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ПГРК «Ярс» совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области

Пусковые ПГРК «Ярс» совершают интенсивные маневры на учениях в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

«Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам», — отметили в минобороны.

Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.