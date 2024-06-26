ПГРК «Ярс» совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области

Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.