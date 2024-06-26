Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово

Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.