Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово

ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном «в самом ближайшем будущем». По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению.

«(Что касается — Прим. ред.) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что (оно — Прим. ред.) вскоре будет подписано главами двух государств… Нет никаких препятствий для его подписания», — сказал Сафари.

Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.