Железнодорожного погранперехода на Большом Уссурийском острове пока не будет

— После открытия границы на острове нужно соблюдать и наши интересы. Наш интерес — развитие нашей промышленности, индустриализации, в том числе и исходя из международного партнерства, — прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Контракт на проектирование и на строительство погранперехода планируется заключить с одним подрядчиком. Такая практика получает широкое распространение в связи с тем, что одно предприятие несет ответственность за обе части проекта, и строители не будут исправлять ошибки сторонней проектирующей организации, если таковые будут. Стоимость создания погранперехода оценивается в 20 млрд рублей, проектирование начнется в текущем году, срок завершения строительства — 2026 год.