Железнодорожного погранперехода на Большом Уссурийском острове пока не будет

В Хабаровске состоялось заседание по вопросам развития острова Большой Уссурийский, в котором приняли участие глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, члены краевого правительства и представители федеральных структур. Основной темой обсуждения было строительство и открытие нового пункта пропуска на российско-китайской границе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для развития острова Большой Уссурийский планируется разработать мастер-план, в котором будут задействованы федеральные и региональные структуры, а также инвесторы. Документ будет предполагать два сценария, либо два этапа развития острова. В заключенном недавно в Китае соглашении есть погранпереход и создание транспортно-логистического центра, это базовый вариант. Расширенный включает также инвестиционные проекты, число которых растет с каждым днем, — рассказал Алексей Чекунков.
— После открытия границы на острове нужно соблюдать и наши интересы. Наш интерес — развитие нашей промышленности, индустриализации, в том числе и исходя из международного партнерства, — прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Контракт на проектирование и на строительство погранперехода планируется заключить с одним подрядчиком. Такая практика получает широкое распространение в связи с тем, что одно предприятие несет ответственность за обе части проекта, и строители не будут исправлять ошибки сторонней проектирующей организации, если таковые будут. Стоимость создания погранперехода оценивается в 20 млрд рублей, проектирование начнется в текущем году, срок завершения строительства — 2026 год.
У китайской стороны существует концепция прокладки железнодорожной магистрали через остров Большой Уссурийский, которая соединит город Фуюань и станцию Красная Речка. Комментируя этот вопрос, Алексей Чекунков отметил, что для начала нужно успешно решить вопрос с созданием именно автомобильного пункта пропуска через госграницу, а также сопутствующей инфраструктуры, включая выставочные и деловые зоны.