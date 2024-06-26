Сергей Кравчук: Нам нужны неординарные решения, чтобы развивать туризм

«Нам нужны неординарные решения, чтобы развивать туризм в Хабаровске. Для этого, конечно, необходимо привлекать бизнес-сообщество. Можно начать с центра города. Например, договориться с предпринимателями, чтобы на своих павильонах они сделали привлекательные вывески в древнерусском стиле, или поставить пианино в центре города в месте, где гуляет молодежь, установить над ним стенд, чтобы была возможность играть на нем в любую погоду. В общем, даю вам тему для размышления», — обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.