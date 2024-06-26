Сергей Кравчук: Нам нужны неординарные решения, чтобы развивать туризм

Сегодня глава краевой столицы провел встречу со своими заместителями, чтобы обсудить туристический потенциал города. Кроме того, на совещание был приглашен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Нам нужны неординарные решения, чтобы развивать туризм в Хабаровске. Для этого, конечно, необходимо привлекать бизнес-сообщество. Можно начать с центра города. Например, договориться с предпринимателями, чтобы на своих павильонах они сделали привлекательные вывески в древнерусском стиле, или поставить пианино в центре города в месте, где гуляет молодежь, установить над ним стенд, чтобы была возможность играть на нем в любую погоду. В общем, даю вам тему для размышления», — обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Пианино — это очень хорошая идея. У горожан и гостей города это вызовет интерес. Уверен, что бизнес поможет с приобретением музыкального инструмента. Вывески тоже можно рассмотреть», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.
«Конечно, нужно следить за состоянием улиц. Особое внимание прошу обратить на это управлению дорог и внешнего благоустройства. Тщательнее обследуйте улицы и устраняйте дефекты сразу после обнаружения. Если видите провал брусчатки или деформацию леерного ограждения, не ждите моих нареканий, устраняйте недостатки сразу же», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Эта встреча мэра с заместителями по поводу развития туризма в Хабаровске стала первой в череде подобных совещаний. Во время следующей главе краевого центра предоставят решения, которые помогут повысить интерес к городу со стороны гостей из других регионов и дружественных стран.