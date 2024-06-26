В Волгоградской области стали известны 4 кандидата на пост губернатора

Подача документов продолжается.
Действующий губернатор Андрей Бочаров первым подал документы для участия в выборах главы Волгоградской области. Его кандидатуру предложило региональное отделение политической партии «Единая Россия».
На следующий день стало известно, что в избирательной комиссии Волгоградской области приняли документы Алексея Васютенко. Он представляет партию «Справедливая Россия — За правду».
Члены партии ЛДПР поддержали кандидатуру Алексея Кононенко. Мужчина также станет одним из претендентов на пост губернатора.
Баллотироваться на должность главы региона решил и Олег Дмитриев от партии КПРФ. Все кандидаты будут официально зарегистрированы после 16 июля, в данный момент продолжается подача документов.
Выборы губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы состоятся с 6 по 8 сентября. В муниципалитетах региона состоятся и местные выборы.