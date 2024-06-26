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Лукашенко поздравил Зюганова с 80-летием и выразил признательность за вклад в союзное строительство

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Являясь одним из наиболее опытных и самых известных российских политиков, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и зарубежных партнеров. Ваша многолетняя политическая деятельность неотделима от современной истории России, особенно в деле укрепления ее государственности и формирования представительной власти», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Беларуси Геннадия Зюганова знают и высоко ценят как убежденного сторонника интеграционных процессов.

«Искренне признателен за Ваш вклад в союзное строительство, развитие белорусско-российских межпарламентских связей. От души желаю Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, доброго здоровья и долголетия, благополучия и успехов в Вашей активной разноплановой работе», — говорится в поздравлении.

Лукашенко Александр