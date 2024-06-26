Лукашенко поздравил Зюганова с 80-летием и выразил признательность за вклад в союзное строительство

«Являясь одним из наиболее опытных и самых известных российских политиков, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и зарубежных партнеров. Ваша многолетняя политическая деятельность неотделима от современной истории России, особенно в деле укрепления ее государственности и формирования представительной власти», — подчеркнул Александр Лукашенко.