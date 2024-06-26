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Лукашенко: без повседневной работы органов прокуратуры невозможны мир и согласие в обществе

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан. Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, правду о подвиге предков и истинной цене свободы и независимости белорусов.

Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, внесшим большой вклад в становление и укрепление органов прокуратуры.
Поздравление Президента Беларуси с Днем работников прокуратуры
Работникам и ветеранам органов прокуратуры.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры.

Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов в обеспечение законных прав и интересов граждан.

Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, правду о подвиге предков и истинной цене нашей свободы и независимости.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, внесшим большой вклад в становление и укрепление органов прокуратуры.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо нашей родной Беларуси.

Александр Лукашенко.

26 июня 2024 г.

Лукашенко Александр