Лукашенко: без повседневной работы органов прокуратуры невозможны мир и согласие в обществе

«Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан. Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры», — говорится в поздравлении.