Лукашенко: без повседневной работы органов прокуратуры невозможны мир и согласие в обществе

«Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан. Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, правду о подвиге предков и истинной цене свободы и независимости белорусов.
Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, внесшим большой вклад в становление и укрепление органов прокуратуры.
Поздравление Президента Беларуси с Днем работников прокуратуры
Работникам и ветеранам органов прокуратуры.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры.
Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов в обеспечение законных прав и интересов граждан.
Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры.
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, правду о подвиге предков и истинной цене нашей свободы и независимости.
Особые слова благодарности адресую ветеранам, внесшим большой вклад в становление и укрепление органов прокуратуры.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо нашей родной Беларуси.
Александр Лукашенко.
26 июня 2024 г.