Игорь Кобзев провел встретился с мэром Аларского района Романом Дульбеевым

Кроме того, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Аларском районе в 2024 году приступили к комплексному капитальному ремонту Алятской средней школы с объемом средств 105 миллионов рублей. Работы рассчитаны на два года, завершатся в 2025 году. По условиям этой федеральной программы в школе также обновят учебное оборудование и оформят современные пространства для детских активностей, сообщает пресс-служба Правительства региона.