Игорь Кобзев провел встретился с мэром Аларского района Романом Дульбеевым

Роман Дульбеев рассказал, что за 2022−2023 годы Аларскому району выделили из областного бюджета более двух миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог. Удалось отремонтировать отрезок дороги Кутулик — Аларь — Ныгда с 0 по 15 километр, Кутулик — Бахтай — Хадахан с 14 по 43 километр, Кутулик — Шульгина — Головинское с 0 по 14 километр.
Кроме того, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Аларском районе в 2024 году приступили к комплексному капитальному ремонту Алятской средней школы с объемом средств 105 миллионов рублей. Работы рассчитаны на два года, завершатся в 2025 году. По условиям этой федеральной программы в школе также обновят учебное оборудование и оформят современные пространства для детских активностей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Для нас важно развитие каждого района Иркутской области, везде мы стараемся строить новые соцобъекты, проводить капремонт. Жители должны жить в комфортных условиях с удобной инфраструктурой. Личные встречи с мэрами позволяют быстро проработать точечные вопросы и найти пути решения проблем, которые могут встать у нас на пути», — отметил Игорь Кобзев.
Роман Дульбеев рассказал о намерении подписать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Тункинским районом Республики Бурятия. Тункинский район заинтересован в сельскохозяйственной продукции, которая производится на территории Аларского района. Планируется и сотрудничество в сфере туризма.