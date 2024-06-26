Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили

«В этой связи МВД России заинтересовано в присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными от 18 декабря 2020 года. Указанный международный акт предусматривает возможность обмена информацией, в том числе о привлечении лица к уголовной или административной ответственности на территориях сторон».