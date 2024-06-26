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Заседание городской Думы Нижнего Новгорода состоится 26 июня

Депутаты согласуют корректировку бюджета и смену права собственности на ряд объектов недвижимости.

26 июня в 10:00 (Кремль, корпус 5, зал заседаний) под председательством Евгения Костина состоится очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. В повестке заседания 35 вопросов.

Депутатам предстоит принять решение о присвоении званий «Почетный гражданин Нижнего Новгорода», «Почетный ветеран Нижнего Новгорода» и почетных званий по девяти социально значимым профессиям, а также об увековечении памяти троих нижегородцев, погибших на СВО.

Кроме того, депутаты согласуют корректировку бюджета Нижнего Новгорода и смену права собственности на ряд объектов недвижимости, заключая передачу в муниципальную собственность города девяти квартир, предназначенных для детей-сирот.