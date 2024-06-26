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Глава Миасса Егор Ковальчук займет новую должность в ЛНР

Председателем правительства ЛНР станет мэр Миасса Егор Ковальчук.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министром Луганской Народной Республики назначен мэр Миасса Егор Ковальчук. Его кандидатуру на должность в одной из новых территорий РФ рассматривали давно. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время решаются формальные вопросы, связанные с уходом Ковальчука с поста главы города. Сообщается, что он также проходит обучение в новом потоке «школы губернаторов».

Егор Ковальчук на посту мэра Миасса пробыл чуть больше года — вступил в должность в мае 2023. А с июня того же года стал заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах.