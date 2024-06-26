В Челябинске благоустроят берег Первого озера

Изюминкой набережной станет роллердром. «Он будет располагаться в центре, о строительстве попросили самые юные жители, — говорит Юрий Кузнецов, глава Тракторозаводского района. — Зимой эту площадку будем использовать в качестве катка. Также на набережной будет организована мультиспортивная площадка с антитравматическим покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, появятся воркаут-площадки и зоны для детей разного возраста. Еще одной особенностью этой территории стала возможность объединить прогулочную часть новой набережной с уже действующим муниципальным пляжем на улице Черничной. Жители района и гости смогут искупаться, а потом отдохнуть на набережной. Мы стараемся, чтобы все новые спортивные и общественные пространства были интересны и доступны для жителей всех возрастов».