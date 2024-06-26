В Челябинске благоустроят берег Первого озера

В качестве примера можно привести сквер Молодежный на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Горького, парк Дружбы, микрорайон Чурилово. В этом году у жителей района появятся новые точки притяжения.
Рекордная поддержка
В апреле стартовали работы на набережной у Первого озера в районе 2-й Эльтонской улицы. В прошлом году за благоустройство этого проекта проголосовали жители района. В 2023 году он вновь получил рекордную поддержку — более 23 тысяч голосов.
«Они подтвердят, что еще три года назад всего этого не было. Сначала появился пляж на улице Черничной, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова во время посещения объекта. — Территория очень большая — более четырех гектаров. Подготовим ее под спортивные объекты, детские площадки, прогулочные зоны. Уже в этом году здесь можно будет гулять, ведь будут обустроены тропинки, велосипедные дорожки, парковка, освещение. В следующем году наполним новую набережную спортивными, детскими площадками, малыми архитектурными формами, завершим озеленение».
Изюминкой набережной станет роллердром. «Он будет располагаться в центре, о строительстве попросили самые юные жители, — говорит Юрий Кузнецов, глава Тракторозаводского района. — Зимой эту площадку будем использовать в качестве катка. Также на набережной будет организована мультиспортивная площадка с антитравматическим покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, появятся воркаут-площадки и зоны для детей разного возраста. Еще одной особенностью этой территории стала возможность объединить прогулочную часть новой набережной с уже действующим муниципальным пляжем на улице Черничной. Жители района и гости смогут искупаться, а потом отдохнуть на набережной. Мы стараемся, чтобы все новые спортивные и общественные пространства были интересны и доступны для жителей всех возрастов».
Стоимость первого этапа работ составляет 52 миллиона рублей, второго — около 40 миллионов. Сейчас здесь ведутся земляные работы, вырубка поросли и вывоз мусора. К августу уложат бетонную брусчатку, береговую линию засыпят песком, обустроят газоны. Конечно же, здесь установят современное освещение и систему видеонаблюдения. Юрий Кузнецов уверен, что это пространство будет очень востребованным, ведь в Тракторозаводском районе живет много молодых семей, а мест для досуга и спорта не так уж и много.
«Если есть такая возможность благоустроить линию берега, то почему бы ее не использовать? Раньше она была в запущенном состоянии», — отметил он.
Пристальное внимание
В неприглядном виде в Тракторозаводском районе находилась и спортивная площадка по улице Трашутина, 45, но совсем скоро она превратится в современный спортивный объект благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Стоимость этого проекта — 6,7 миллиона рублей. На площадке установят новое ограждение, воркаут-тренажеры, уложат прорезиненное покрытие, а еще добавят зелени.
«Людям должно быть комфортно и уютно там, где они живут. Поэтому мы очень рады, что в последние годы администрация города и района оказывает такое пристальное внимание благоустройству нашего удаленного района, — рассказывает Татьяна Трапезникова, директор школы № 116. — Жители района, среди которых родители наших учеников, очень активно участвуют в голосовании. Администрация следит за содержанием объектов, подключаются и молодые активисты».
За это лето в Тракторозаводском районе приведут в порядок 13 дворовых территорий и более 20 межквартальных проездов. Важный момент — комплексный подход к благоустройству. Дворы заасфальтируют, организуют парковочные пространства, оборудуют игровыми и спортивными площадками по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».
«На ремонт межквартальных проездов дополнительные деньги выделил губернатор Челябинской области, глава города их распределила по районам. Мы сможем закрыть болевые точки, на которые жалуются местные жители».
Во дворе домов по улицам Хохрякова, 22а, и Чоппа, 3, приведут в порядок территорию проездов площадью 1350 квадратных метров и 645 квадратов тротуаров. Здесь сделают детскую площадку с навесом для тени, установят качели, песочницу, игровой комплекс на площадке из искусственного газона. Подрядчик должен сдать объект до 10 июля, но планирует сделать это раньше.
Во дворе на улице Артиллерийской появятся карманы для парковки, восстановят освещение, отремонтируют детские площадки, заменят асфальт. На каждый двор выделяется внушительная сумма — от 5 до 7 миллионов рублей в зависимости от площади.
«Мы проехали несколько общественных пространств — работы идут полным ходом, уверена, что подрядчики смогут сохранить хороший темп и сдать все вовремя, — заметила Наталья Котова. — Всего в Тракторозаводском районе будет благоустроено 38 объектов».
Депутат Челябинской городской думы Кирилл Ветхов напомнил, что-то количество средств, которое последние несколько лет выделяется на благоустройство, беспрецедентно. Раньше таких объемов финансирования не было.
Как рассказывал «Московский комсомолец», за последние пять лет на Южном Урале привели в порядок 835 общественных пространств и 934 дворовые территории за счет программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году власти не снижают оборотов. Идет модернизация парка имени Юрия Гагарина, сквера у Михеевского рынка в Металлургическом районе, в парке Калининского района обновят фонтан и установят сцену, сухой фонтан появится в сквере по улице Молодогвардейцев Курчатовского района. В Ленинском районе в 2024 году на ремонт спортивных объектов и развитие соответствующей инфраструктуры выделили почти 400 миллионов рублей.
Иными словами, без внимания не остался ни один район. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, в этом большая заслуга неравнодушных горожан, которые активно голосуют за проекты благоустройства.
«Финансирование на проекты благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды” определяется заранее, ведь горожане голосуют за те или иные объекты, которые будут модернизированы в следующем году. Это дает нам возможность заключать договоры с подрядчиками еще в ноябре. Обновление пространств также проходит по программе “Инициативное бюджетирование”. Она реализуется на территории региона при активной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Благодаря ей руководители муниципалитетов получают возможность привести в порядок большее количество площадок, направить деньги на ремонт внутриквартальных проездов».