«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Федорищева кандидатом на выборах губернатора Самарской области

«В этом зале и на видеоконференции с нами, вообще в партии состоят люди, которые ежедневным трудом служат своей Родине, стране, служат Самарской области. Я благодарю вас за ту работу, которую вы ведёте, за тот открытый подход и колоссальные задачи, которые вы решаете с открытым сердцем. Я хочу быть в одном ряду с вами, чтобы моя работа ассоциировалась с вами, с партией, которая под руководством нашего Президента, под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева ведёт вперёд развитие отрасли, индустрии, региона, страны. Буду работать честно и открыто. Когда я докладывал Президенту по основным направлениям своей предстоящей работы, я сказал: “Не подведу”. Я хотел бы и вам сказать, уважаемые коллеги: “Я вас не подведу”, — обратился к однопартийцам Вячеслав Федорищев.