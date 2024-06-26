МИД Беларуси отреагировал на заявление Польши о полном закрытии границы

По словам министра иностранных дел Беларуси, следует четко понимать, что призывы и предложения, связанные с полным закрытием границы, нацелены не только и не столько против польских граждан и регионов, их экономического развития, сколько против граждан других страны Европейского союза, СНГ, так называемой Большой Евразии.