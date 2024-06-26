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МИД Беларуси отреагировал на заявление Польши о полном закрытии границы

МИД Беларуси прокомментировал заявление Польши, связанное с полным закрытием границы.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси отреагировал на заявление Польши о полном закрытии границы. Подробности озвучил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, передает БелТА.

Он акцентировал внимание на том, что слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского полностью диссонирует с теми высказываниями, которые польская сторона делала несколько недель назад, предлагая открыть на границе дополнительные пункты пропуска.

— Но, к сожалению, таковы сегодня политические реалии, — заметил Алейник.

По словам министра иностранных дел Беларуси, следует четко понимать, что призывы и предложения, связанные с полным закрытием границы, нацелены не только и не столько против польских граждан и регионов, их экономического развития, сколько против граждан других страны Европейского союза, СНГ, так называемой Большой Евразии.

— Поэтому мы должны четко понимать, что миграционные потоки никак не зависят от такого рода решений, — подчеркнул он.

Глава МИД объяснил, что мигрантами сейчас используются нелегальные пути перехода, а не легальные пограничные переходы, добавив, что бегут они их тех стран, «где та же Польша не так давно участвовала в военных операциях». В данных условиях, подчеркнул Алейник, единственным путем деэскалации является путь к диалогу.

Он отметил, что если Польша готова к этому, хотя бы в рамках приграничного сотрудничества, то эти темы белорусская сторона готова обсуждать.

— Но, безусловно, на равноправной и взаимоуважительной основе, — заявил министр иностранных дел Беларуси.