Свердловчанина освободили из украинского плена: «Дождемся всех»

«У нас добрая весть: в результате российско-украинского обмена на Родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В аппарате омбудсмена на момент публикации не ответили корреспонденту «ФедералПресс» на вопрос о том, из какого муниципалитета военный. Мерзлякова одновременно заверила, что продолжит подготовку следующих обменов пленными.
«Работа по обмену продолжается и верим, что дождемся всех наших ребят», — написала она, не уточнив, сколько свердловчан остаются в плену.
Также Мерзлякова рассказала, что помимо военных России переданы священнослужители. О ком именно идет речь, омбудсмен не рассказала.
«ФедералПресс» напоминает, что всего из украинского плена освободили 90 россиян. В их числе оказался житель Кунашакского района Челябинской области.