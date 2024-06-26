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Свердловчанина освободили из украинского плена: «Дождемся всех»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня, ФедералПресс. Житель Свердловской области попал в число военнослужащих, освобожденных из украинского плена по обмену. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«У нас добрая весть: в результате российско-украинского обмена на Родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В аппарате омбудсмена на момент публикации не ответили корреспонденту «ФедералПресс» на вопрос о том, из какого муниципалитета военный. Мерзлякова одновременно заверила, что продолжит подготовку следующих обменов пленными.

«Работа по обмену продолжается и верим, что дождемся всех наших ребят», — написала она, не уточнив, сколько свердловчан остаются в плену.

Также Мерзлякова рассказала, что помимо военных России переданы священнослужители. О ком именно идет речь, омбудсмен не рассказала.

«ФедералПресс» напоминает, что всего из украинского плена освободили 90 россиян. В их числе оказался житель Кунашакского района Челябинской области.