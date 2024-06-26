В Узбекистане предложили создать махаллинские сервисные компании

Как отмечалось, в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей. Из них почти 3 тыс. состоят из многоквартирных домов, которые обслуживает 821 управляющая сервисная компания. Свыше 6 400 махаллей, на территории которых находятся частные дома, благоустраивают и озеленяют в основном посредством хашаров.
«Поэтому в таких местах предлагается создать махаллинские сервисные компании. Согласно предложению, эти организации будут заниматься благоустройством махаллей, обеспечивать чистоту улиц и арыков, высаживать и ухаживать за деревьями. Также они будут оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов на договорной основе», — говорится в сообщении.
В состав сервисной компании на основании решения совета махалли войдут квалифицированные предприниматели. Работы по благоустройству будут выполнять по заказу и под контролем махалли. Для оплаты услуг сервисных компаний сходам граждан махалли ежемесячно будут выделять 20 млн сумов. Также они смогут предоставлять населению более 20 различных платных социальных услуг. Это позволит создать новые рабочие места и повысить качество жизни в махаллях.
Первоначально сервисные компании появятся в 208 махаллях. В дальнейшем, с учетом результатов эксперимента, этот опыт внедрят во всех махаллях республики.