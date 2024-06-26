В Узбекистане предложили создать махаллинские сервисные компании

В состав сервисной компании на основании решения совета махалли войдут квалифицированные предприниматели. Работы по благоустройству будут выполнять по заказу и под контролем махалли. Для оплаты услуг сервисных компаний сходам граждан махалли ежемесячно будут выделять 20 млн сумов. Также они смогут предоставлять населению более 20 различных платных социальных услуг. Это позволит создать новые рабочие места и повысить качество жизни в махаллях.