Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова отреагировала на жесткое обвинение США

Захарова напомнила США, что блокировка европейских СМИ стала ответной мерой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ограничения работы западных СМИ на территории России стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не «расправой над журналистикой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что российское правительство «уничтожает журналистику в стране».

«Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию», — написала дипломат.

Захарова задалась вопросом, является ли позиция Вашингтона следствием наглости, глупости, или же это просто часть объединенного понятия «либеральная демократия».

Совет ЕС 17 мая принял решение о так называемом «запрете на вещание» на своей территории некоторых СМИ, включая российские РИА Новости, «Известия», «Российскую газету», а также Voice of Europe.

В ответ на это Россия ввела ограничения на некоторые западные медиа. Среди них издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.

ЕС
дипломатия