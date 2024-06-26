Захарова отреагировала на жесткое обвинение США

Так она отреагировала на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что российское правительство «уничтожает журналистику в стране».
«Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию», — написала дипломат.
Захарова задалась вопросом, является ли позиция Вашингтона следствием наглости, глупости, или же это просто часть объединенного понятия «либеральная демократия».
Совет ЕС 17 мая принял решение о так называемом «запрете на вещание» на своей территории некоторых СМИ, включая российские РИА Новости, «Известия», «Российскую газету», а также Voice of Europe.
В ответ на это Россия ввела ограничения на некоторые западные медиа. Среди них издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.