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Глава Башкирии подписал указ о награждении семей медалью «Родительская доблесть»

Глава Башкирии подписал указ о награждении семей медалью «Родительская доблесть».

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении семей медалью «Родительская доблесть». Документом от 26 июня 2024 года высокой награды за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций удостоены супруги Райса и Булат Янышевы из Архангельского района, а также Ольга и Анатолий Фатеевы из Благовещенского района.

Напомним, что к медали «Родительская доблесть» прилагается премия в размере 100 тысяч рублей.

Справка

Медаль «Родительская доблесть» учреждена Указом Президента Республики Башкортостан 21 ноября 2014 года с целью государственной поддержки семьи и родительства, обеспечения общественного признания и высокого уважения к семьям, дети которых принесли славу Республике Башкортостан, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни или имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной общественно значимой деятельности; к усыновителям детей-инвалидов, приемным родителям, взявшим под опеку детей, оставшихся без попечения.