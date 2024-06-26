Глава Башкирии подписал указ о награждении семей медалью «Родительская доблесть».

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении семей медалью «Родительская доблесть». Документом от 26 июня 2024 года высокой награды за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций удостоены супруги Райса и Булат Янышевы из Архангельского района, а также Ольга и Анатолий Фатеевы из Благовещенского района.