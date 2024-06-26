Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: “Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом”, — сказал Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.