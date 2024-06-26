В Башкирии приняли закон о бесплатном переобучении для отдельной категории детей

Так, сироты с инвалидностью получат возможность однократно пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, закон предусматривает выплату ежемесячного пособия на весь период обучения и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
«Дети-сироты нередко испытывают сложности с профессиональным самоопределением. Для сирот с инвалидностью, в том числе с умственной отсталостью, это еще более острая проблема, Закон даст им возможность получить новый старт», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Закон направили на подпись Главе Башкирии.