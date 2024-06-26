В Башкирии приняли закон о бесплатном переобучении для отдельной категории детей

Так, сироты с инвалидностью получат возможность однократно пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, закон предусматривает выплату ежемесячного пособия на весь период обучения и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.