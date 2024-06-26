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В Башкирии приняли закон о бесплатном переобучении для отдельной категории детей

На итоговом заседании весенней сессии депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Башкортостан “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, сироты с инвалидностью получат возможность однократно пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, закон предусматривает выплату ежемесячного пособия на весь период обучения и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

«Дети-сироты нередко испытывают сложности с профессиональным самоопределением. Для сирот с инвалидностью, в том числе с умственной отсталостью, это еще более острая проблема, Закон даст им возможность получить новый старт», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Закон направили на подпись Главе Башкирии.

образование