Bloomberg сообщил о «токсичности» Макрона среди союзников

Его ближайшие сторонники опасаются, что личный бренд президента стал токсичным, из-за чего десятки депутатов, сопровождавшие Макрона в его политической карьере, перед выборами желают изменить тактику предвыборной кампании. Большинство проправительственных кандидатов не стали размещать изображение Макрона на своих листовках и предвыборных плакатах. На расстоянии держатся даже такие политическое тяжеловесы среди близких соратников, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер Габриэль Атталь.