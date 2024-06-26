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Глава города Саки уходит в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Глава администрации Сак Александр Овидиенко уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

16 мая глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Как отметил глава республики, министр доложил о том, что «не доработал ситуацию» с лекарственным обеспечением.

30 мая министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушли в отставку по собственному желанию. Глава республики назвал это плановой ротацией кадров.