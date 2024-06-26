Глава города Саки уходит в отставку

«Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
16 мая глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Как отметил глава республики, министр доложил о том, что «не доработал ситуацию» с лекарственным обеспечением.
30 мая министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушли в отставку по собственному желанию. Глава республики назвал это плановой ротацией кадров.