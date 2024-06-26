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Истребитель ВВС Беларуси был поднят по тревоге

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Самолет Су-30СМ был поднят в небо по тревоге, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Источник: Sputnik.by

В Минобороны напомнили, что в настоящее время в белорусской армии продолжается внезапная проверка боевой готовности.

«В одной из авиационных воинских частей по тревоге в небо был поднят экипаж дежурного авиационного средства», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на дежурстве находилось звено Су-30СМ. Один из экипажей вылетел в зону дежурства. После этого экипаж боевого самолета участвовал в проверке одной из задач дежурных сил противовоздушной обороны Беларуси.

Накануне в белорусской армии в рамках внезапной проверки в небо поднимались ударные вертолеты, которые также находились на боевом дежурстве. Перед экипажами была поставлена задач патрулировать небо над республикой, чтобы не допустить нарушения воздушных границ государства.