Мэр Уфы Ратмир Мавлиев запретил депутатам отдыхать во время отпуска

«Я хотел пожелать вам хорошей плодотворной работы во время отпуска, чтобы никто не думал, что это отпуск. Это время, чтобы еще чаще выходить на улицы и встречаться с горожанами безусловно. Но и хотелось бы выразить слова признательности, сессия прошла плодотворно. Желаю также чаще общаться с жителями в свете электоральных событий, которые у нас запланированы».