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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев запретил депутатам отдыхать во время отпуска

В ходе очередного 40-го заседания Горсовета Уфы была закрыта весенняя сессия. Теперь депутаты вернутся к работе в осеннюю сессию, которая стартует в августе.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Однако мэр столицы Ратмир Мавлиев пожелал членам Горсовета не расслабляться в отпуске, а скорее наоборот — чаще встречаться с горожанами, с активами предприятий и тому подобное.

«Я хотел пожелать вам хорошей плодотворной работы во время отпуска, чтобы никто не думал, что это отпуск. Это время, чтобы еще чаще выходить на улицы и встречаться с горожанами безусловно. Но и хотелось бы выразить слова признательности, сессия прошла плодотворно. Желаю также чаще общаться с жителями в свете электоральных событий, которые у нас запланированы».

сказал Ратмир Мавлиев